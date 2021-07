Des intempéries en Suisse provoquent de gros dégâts: arbres arrachés, inondations et routes coupées à la circulation

En Suisse, les cantons de Zurich et du Jura ont été fortement touchés la nuit de lundi à mardi par des intempéries avec de violentes rafales de vent dépassant les 100km/h. Selon le site internet de RTS, les services de secours de Zurich ont reçu plus d'un millier d'appels d'urgence pour des caves inondées et des arbres déracinées. Plusieurs lignes de tram, bus et RER ont connu des perturbations ce mardi matin en raison des chutes d'arbres et de câbles arrachés. Des retards sont encore attendus cet après-midi, certaines lignes étant encore paralysées.