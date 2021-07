Des intempéries font 4 morts et des disparus dans l'ouest de l'Allemagne

(Belga) Quatre personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations qui frappent l'ouest de l'Allemagne où six maisons ont été emportées dans une rivière, a indiqué jeudi la police.

"Beaucoup de personnes" disparues se trouvaient sur le toit des maisons qui ont été emportées dans la commune de Schuld, a indiqué un porte-parole de la police de Cologne. Cette commune se trouve dans la région Rhénanie du nord-Westphalie, la plus peuplée d'Allemagne et la plus touchée par les pluies qui ont fait gonfler les rivières, arraché des arbres, inondé les routes et les maisons. (Belga)