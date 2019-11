Des liasses de billets apparaissent mystérieusement dans un village anglais: les habitants n'en reviennent pas

La mystérieuse apparition de liasses de billets de banque dans les rues d'un ancien village minier du nord-est de l'Angleterre plonge les habitants et la police dans la perplexité. A treize reprises depuis 2014, les habitants ont trouvé dans le village de Blackhall Colliery, souvent sur le trottoir, des liasses de billets de 20£ (23 euros) totalisant pour la plupart 2.000£ chacune.



"Ces liasses ont chaque fois été laissées à la vue de tous, par exemple sur le trottoir, et retrouvées par des habitants qui les ont remises" à la police, a expliqué l'enquêteur John Forster, de la police de Durham, en rendant hommage au sens civique des villageois.



La trouvaille la plus récente, lundi, était la 4e de l'année, a-t-il précisé dans un communiqué, évoquant l'existence d'un "bon Samaritain". Des villageois interrogés par le quotidien The Guardian spéculaient eux sur l'existence d'un "millionnaire caché" ou encore d'un "Père Noël de Blackhall".



"Ce n'est pas un village pauvre, mais rien d'aussi bien ne s'y était produit jusqu'ici", a souligné un habitant. "C'est peut-être quelqu'un qui essaie d'aider, un lutin du Père Noël, j'espère que c'est ça", a-t-il ajouté.



Comme de nombreux villages miniers, Blackhall Colliery a traversé une passe difficile après la fermeture des mines dans les années 1980. Le village est aussi connu au Royaume-Uni comme lieu de tournage, sur sa plage, d'une scène du film Get Carter, avec Michael Caine, l'histoire d'un gangster peu scrupuleux qui collecte les dettes non payées des prêteurs sur gages de Las Vegas.