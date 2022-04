Des manifestations prévues en Allemagne dans le cadre du sommet du G7

(Belga) Des manifestations sont prévues en divers endroits dans le sud de l'Allemagne à l'occasion du sommet du G7 qui se tiendra fin juin au château d'Elmau, un hôtel de luxe au cœur des Alpes bavaroises.

Des militants pour le climat et d'autres groupes s'opposant au sommet mèneront des actions de contestation dans l'arrondissement de Garmisch-Partenkirchen, où le lieu de rencontre se trouve, ainsi qu'à Munich entre le 6 et le 29 juin, a annoncé mardi l'alliance Stop G7 Elmau. Le G7 est composé de l'Allemagne, du Canada, de la France, de l'Italie, du Japon, des États-Unis et du Royaume-Uni. L'Allemagne le préside actuellement et accueillera donc le sommet des dirigeants, ainsi que d'autres événements, entre le 26 et le 28 juin. Le château d'Elmau avait également accueilli le sommet du G7 en 2015. "Tout comme en 2015, de nombreux groupes et organisations d'activistes pour le climat, d'écologistes, de critiques du capitalisme, d'antiracistes, de féministes et d'antimilitaristes prévoient des manifestations et des actions contre ce sommet", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Les opposants prévoient de manifester à Munich le 25 juin et à Garmisch-Partenkirchen le 26 juin. Ils comptent aussi organiser un rassemblement à Garmisch-Partenkirchen entre le 24 et le 28 juin, qui devrait compter 750 participants. Du 25 au 28 juin, des manifestations quotidiennes auront lieu de 12h00 à 18h00 dans les gares de Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald et Klais.