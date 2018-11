Des médias britanniques annoncent une avancée CAPITALE entre les négociateurs du Brexit

Un accord entre négociateurs européens et britanniques est intervenu sur la question de la frontière entre la république d'Irlande et la province britannique d'Irlande du nord, l'une des principales pierres d'achoppement de la sortie du Royaume Uni de l'Union européenne, ont annoncé mardi en fin de journée les médias britanniques et irlandais.

Selon la télévision publique irlandaise RTE, l'accord serait intervenu lundi soir vers 21 heures et a été transmis au gouvernement de Theresa May. Il prévoirait bien un filet de sécurité ("backstop") pour éviter le retour d'une frontière physique sur l'île d'Irlande.

Il s'agirait d'un accord douanier temporaire à l'échelle du Royaume Uni, avec des dispositions particulières pour l'Irlande du Nord, qui irait plus loin dans l'alignement avec les règles du marché intérieur que le reste du Royaume Uni. L'accord prévoirait aussi un mécanisme de révision. Il est qualifié de "stable" mais doit encore faire l'objet d'ajustements entre Londres et Bruxelles.

L'accord sera examiné mercredi en conseil des ministres, selon l'agence britannique PA citant une source gouvernementale britannique. Les ministres ont été convoqués individuellement mardi soir à Downing Street, avant la réunion de mercredi.