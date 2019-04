Des migrants continuent de se rassembler à Thessalonique pour une marche vers le nord

(Belga) Pour le troisième jour de suite, des migrants continuaient samedi à se rassembler à proximité de la ville de Thessalonique (Grèce) afin d'organiser une marche vers la frontière de la Macédoine du Nord d'où ils entendent gagner l'Europe centrale.

Quelque 2.000 personnes étaient ainsi rassemblées pour cette marche qui doit s'élancer du camp de réfugiés de Diavata. Présente en masse, la police grecque entend toutefois bien les en dissuader. L'idée de cette "marche vers le nord" est née après qu'une rumeur sur internet a évoqué l'ouverture prochaine pour les migrants de la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord. Le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR) a rapidement dénoncé ces fausses rumeurs, le ministère grec confirmant de son côté que la frontière resterait bel et bien fermée. Malgré cela, plusieurs centaines de migrants ont tenté de rallier le point de départ jeudi et vendredi, entraînant quelques affrontements avec la police. (Belga)