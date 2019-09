Des migrants syriens se font passer pour une équipe de volleys à l'aéroport d'Athènes

Vêtus de la même tenue de sport, dix migrants syriens ont essayé de se faire passer pour une équipe de volley à l'aéroport d'Athènes d'où ils espéraient s'envoler pour la Suisse, a annoncé dimanche la police grecque.

Espérant que leur déguisement les aiderait à passer la frontière, les 10 hommes, qui transportaient également deux ballons de volley et portaient les mêmes sacs, ont été démasqués lors du contrôle des papiers d'identité à l'aéroport Eleftherios Venizelos. Entrés illégalement en Grèce, ils ont été arrêtés quand il s'est avéré que leurs papiers étaient des faux. Selon des sources policières, les Syriens, qui voulaient se rendre à Zurich, ont présenté des passeports ukrainiens. Selon les derniers chiffres officiels, plus de 26.600 demandeurs d'asile se trouvent actuellement dans des camps bondés sur les îles grecques de Lesbos, Chios et Samos.