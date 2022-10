Des militantes écologistes aspergent de soupe les "Tournesols" de Van Gogh à Londres

Deux militantes écologistes ont jeté vendredi de la soupe à la tomate sur le chef-d'oeuvre de Van Gogh les "Tournesols" à la National Gallery à Londres, épisode spectaculaire d'un mois d'actions par le groupe "Just Stop Oil".

Cette action n'a que très légèrement endommagé le cadre, et le tableau de 1888 - protégé par une vitre - est intact. Il était de nouveau exposé vendredi en fin d'après-midi, a indiqué le musée.

Des images de presse et diffusées par le mouvement, qui demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier au Royaume-Uni, ont montré deux jeunes militantes lancer le contenu de deux boîtes de conserve de soupe sur l'oeuvre, évaluée à plus de 84 millions de dollars.

On y voit aussi les deux jeunes femmes semblant se coller au mur. Elles ont été arrêtées par la police, arrivée rapidement sur place, et accusées de "dégradations".

Ce nouveau coup d'éclat du groupe, qui avait déjà ciblé dans le passé des oeuvres d'art, fait partie d'une série d'actions entamées début octobre dans la capitale britannique, pendant lesquelles il a notamment bloqué des routes à plusieurs reprises.

- "La vie plutôt que l'art" -

Une vidéo d'un journaliste spécialisé dans les questions d'environnement du Guardian, Damien Gayle, largement retweetée par des militants écologistes, montre deux jeunes femmes portant des t-shirts sur lesquels est écrit "Just Stop Oil" projeter le contenu de deux boîtes de soupe en conserve sur l'oeuvre.

Après s'être collée à un mur, l'une d'elles lance : "qu'est-ce qui vaut le plus, l'art ou la vie ?".

"Est-ce que vous vous préoccupez plus de protéger un tableau que de protéger notre planète et ses habitants ?", a-t-elle demandé.

"La créativité humaine et son génie sont exposés dans ce musée, mais notre patrimoine est en train d'être réduit à cause de l'échec de notre gouvernement à agir au sujet du climat et du coût de la vie", a écrit Just Stop Oil sur Twitter, expliquant que la démarche du groupe était de "choisir la vie plutôt que l'art".

"La crise du coût de la vie vient des énergies fossiles - la vie quotidienne est devenue inabordable pour des millions de familles qui ont froid et faim -, elles n'ont même pas les moyens de s'acheter une boîte de soupe", a déclaré Phoebe Plummer, militante de 21 ans citée dans un communiqué du mouvement.

"Dans le même temps", "des gens meurent" à cause des "incendies et des sécheresses causés par le dérèglement climatique", a-t-elle fait valoir. "On ne peut pas se permettre de nouveaux projets pétroliers et gaziers", ils vont "tout emporter".

- Suffragettes -

Les "Tournesols" exposés à la National Gallery ont été acquis par le musée en 1924.

Au total, Van Gogh a créé sept versions des "Tournesols", dont cinq sont exposées dans des musées.

L'un d'eux, le musée Van Gogh d'Amsterdam, a souligné qu'il gardait un "oeil attentif sur les développements" susceptibles d'affecter ses propres mesures de sécurité.

L'enquêteur spécialisé néerlandais Arthur Brand, surnommé "l'Indiana Jones du monde de l'art", a condamné l'action de Just Stop Oil.

"Il y a des centaines de manières d'attirer l'attention sur les problèmes climatiques. Ca ne devrait pas être l'une d'elles", a-t-il estimé.

Des membres de Just Stop Oil évoquent quant à eux le mouvement des Suffragettes, qui au début du XXe siècle s'en étaient pris à des oeuvres d'art pour obtenir le droit de vote des femmes.

Pour soutenir cinq de leurs camarades emprisonnés, des membres du groupe ont aussi couvert de peinture orange un panneau rotatif devant Scotland Yard à Londres et bloqué la circulation, certains se collant à la route. Vingt-quatre personnes ont été interpellées selon la police.