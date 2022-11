Des militants écologistes couvrent de farine une oeuvre d'Andy Warhol à Milan

(Belga) Des militants écologistes ont recouvert de farine vendredi à Milan une BMW repeinte par l'artiste américain Andy Warhol, affirmant vouloir "lancer l'alarme sur l'effondrement climatique".

Quatre militants du groupe Ultima Generazione ("Dernière génération" en italien) ont versé huit kilos de farine sur la voiture, une BMW M1 de 1979, exposée à la Fabbrica del Vapore, un centre culturel qui consacre actuellement une rétrospective au maître du pop-art. Au moins deux militantes se sont ensuite collées les mains au sol de la salle d'exposition, invectivées par des visiteurs tandis que d'autres tentaient de nettoyer l'oeuvre maculée, selon des images diffusées par le groupe et des journaux en ligne. Ces dernières semaines, des militants de la cause environnementale ont multiplié dans le monde les actions visant des oeuvres d'art pour alerter l'opinion publique sur le réchauffement climatique. Ils ont par exemple collé leurs mains sur une peinture de Goya à Madrid, projeté de la soupe à la tomate sur les "Tournesols" de Van Gogh à Londres et étalé de la purée de pommes de terre sur un chef-d'oeuvre de Claude Monet à Potsdam, près de Berlin. (Belga)