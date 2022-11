Des militants pour le climat paralysent l'aéroport de Berlin pendant deux heures

(Belga) Des militants pour le climat du groupe d'action "Last Generation" ont bloqué les deux pistes de l'aéroport de Berlin, en Allemagne, pendant près de deux heures ce jeudi.

Les militants pour le climat avaient réussi à accéder à l'aéroport peu après 16h00. Les activistes ont appelé les voyageurs à ne plus prendre l'avion et ont également demandé que le gouvernement cesse de subventionner ce moyen de transport. Selon un porte-parole de l'aéroport de Berlin, l'activité sur les deux pistes a pu reprendre complètement vers 18h15. Cinq vols en partance ont dû être annulés, affectant un total de 750 passagers, a-t-il ajouté. Le ministre des transports, Volker Wissing, du parti libéral FDP, a vivement critiqué ces actions. Selon lui, le droit de manifester est un droit fondamental, mais les actions deviennent "de plus en plus inadmissibles". L'État de droit doit "agir de manière ferme contre cela", estime-t-il. "La société ne peut pas accepter ce comportement." (Belga)