Des milliers d'anti-indépendantistes défilent à Barcelone pour un retour à la "sagesse"

(Belga) Des milliers de personnes opposées à l'indépendance de la Catalogne ont défilé dimanche dans les rues de Barcelone pour demander un retour à la "sagesse", alors que la région se retrouve sans gouvernement depuis la déclaration d'indépendance ratée en octobre dernier.

Sous le slogan "Maintenant plus que jamais, sagesse!", les manifestants ont parcouru la capitale catalane en brandissant les drapeaux de l'Espagne, de la Catalogne et de l'Union européenne, à l'appel de la Société civile catalane (SCC), avec le soutien des partis anti-indépendantistes. "Nous voulons un gouvernement pour tous les Catalans, pas seulement pour les indépendantistes (...), un gouvernement qui laisse enfin derrière lui ce cauchemar du processus séparatiste", a lancé Alex Ramos, président de la SCC, d'un podium installé devant la Gare de France. "L'Europe a besoin d'une Espagne unie, c'est le message de l'Europe", a déclaré de son côté l'ex-Premier ministre français d'origine catalane Manuel Valls. "Il ne peut y avoir ni médiation ni appui possible aux séparatismes". La situation politique est bloquée en Catalogne depuis les élections régionales du 21 décembre, qui ont donné aux indépendantistes la majorité au parlement régional. Mais les différents partis séparatistes n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat à la présidence de la région qui ne soit pas actuellement en détention ou sous le coup d'un mandat d'arrêt pour sédition à la suite de la déclaration d'indépendance d'octobre. Tant qu'elle n'a pas de gouvernement, cette région de 7,5 millions d'habitants continue à être gouvernée par Madrid. Si le blocage persiste, on pourrait s'acheminer vers de nouvelles élections. (Belga)