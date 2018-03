Des milliers de personnes manifestent en Slovaquie après le meurtre du journaliste Kuciak

(Belga) Des milliers de personnes ont participé vendredi à des manifestations anti-corruption, organisées à travers la Slovaquie après le meurtre du journaliste Jan Kuciak qui enquêtait sur la corruption présumée au plus haut niveau liée avec la mafia italienne.

Environ 25.000 personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées dans la soirée à Bratislava. Des rassemblements de protestation ont eu lieu dans une douzaine d'autres villes du pays, par des températures bien au-dessous du zéro. Certains portaient des pancartes: "Journalistes, n'ayez pas peur, nous sommes avec vous! ". "Je suis là, avec vous, pour rendre hommage à deux jeunes, Jan et Martina" Kusnirova, a lancé le président slovaque Andrej Kiska, à la foule rassemblée dans le centre de la capitale, juste avant une minute de silence observée à la mémoire du journaliste et de sa fiancée, retrouvés assassinés dimanche à leur domicile près de Bratislava. Le journaliste et sa fiancée, tous les deux âgés de 27 ans, ont été tués par balle chez eux. Leur meurtre a relancé le débat sur la liberté de la presse et la corruption en Europe. Jan Kuciak a été abattu alors qu'il était sur le point de publier un article sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et des hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être liés à la mafia 'Ndrangheta' opérant en Slovaquie. La police slovaque a interpellé jeudi plusieurs hommes d'affaires italiens cités par Jan Kuciak dans son rapport explosif publié après sa mort cette semaine, alors que les enquêteurs ont estimé que la mort du journaliste avait été "très probablement" liée avec son investigation. Les obsèques de Jan Kuciak auront lieu samedi dans le village de Stiavnik, près de la frontière tchèque. (Belga)