Des "narcos" secourent en mer les policiers qui les pourchassaient en Espagne

Des narcotrafiquants ont porté secours vendredi à des gardes civils espagnols tombés à la mer en les pourchassant, mais ça ne les a pas dispensés d'être arrêtés pour le transport de trois tonnes de haschich, ont annoncé les autorités. Les faits se sont produits vendredi matin quand une embarcation de la Garde civile a pris en chasse "un bateau à moteur semi-rigide suspecté de transporter de la drogue avec quatre personnes à bord", au large de Mijas (Andalousie, extrême sud), a indiqué dans un communiqué la Garde civile, force de police à statut militaire.



En pleine poursuite sur l'eau, les deux embarcations sont entrées en collision, ce qui a fait chuter les trois gardes civils à la mer pendant que leur bateau "tournait sans contrôle" et représentait un danger pour eux, selon le texte. Un hélicoptère de la Garde civile a demandé, par mégaphone, aux présumés trafiquants de venir en aide aux agents, ce qu'ils ont fait. Mais finalement, les quatre occupants du bateau "ont été arrêtés pour le délit de trafic de drogues et plus de 80 ballots de haschich qui étaient tombés à l'eau ont été saisis, pour un poids d'environ 3 tonnes", selon le communiqué.



L'extrême sud de l'Espagne est miné par le trafic de haschich importé du Maroc tout proche.