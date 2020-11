Des ossements découverts en Allemagne: ils appartiennent à la "Dame de Bietikow", âgée de plus de 5.000 ans (photos)

En mai dernier, des ossements ont été découverts en Allemagne. Ils appartiennent à une femme qui aurait vécu entre 3.400 et 3.000 ans avant J.C.

Les ossements ont été par hasard découverts en mai lors de travaux à Bietikow, dans la région du Brandebourg, qui entoure Berlin: la "dame de Bietikow" a très probablement vécu entre 3.400 et 3.300 avant J.C. Cette femme, sans doute décédée alors qu'elle avait une quarantaine d'années, aurait ainsi été une contemporaine d'Ötzi, l'"homme des glaces" dont la dépouille momifiée fut découverte en 1991 dans un glacier alpin, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche.





"Ainsi, vous pouvez comparer Ötzi et la dame de Bietikow en termes d'âge. Mais la découverte de l'homme de Tisenjoch, c'est-à-dire Ötzi, a été beaucoup plus spectaculaire en terme d'état de conservation", explique à l'AFP l'archéologue Philipp Roskoschinsky. "C'était une momie naturelle. Cela signifie que non seulement les os ont été préservés, mais aussi toutes sortes de matières organiques, la peau, les organes, etc.", décrit-il.



Inhumée durant la période du néolithique

Dans le Brandebourg, non loin de la frontière avec la Pologne, seuls des ossements, avec des restes de vêtements, ont été découverts, par hasard, lors de travaux de terrassement pour la construction d'éoliennes. Ces restes permettent toutefois de montrer que cette femme a été inhumée durant la période du néolithique, il y a plus de 5.000 ans, en position accroupie, une des formes les plus anciennes d'enterrement des morts.





"Les quelques ossements de 'Lady of Bietikow' sont déjà instructifs. A l'époque, les céréales ont été introduites dans l'alimentation quotidienne et le commerce", relate l'archéologue. "Comparées aux animaux, les céréales peuvent être mieux stockées et utilisées plus facilement comme moyen de paiement. Cependant, cela a souvent entraîné une détérioration de l'état de santé de la population", ajoute M. Roskoschinsky.



Ses dents permettent de connaître son alimentation

"Certaines dents sont assez usées, vous pouvez le voir ici", abonde Bettina Jungklaus, elle aussi archéologue, en détaillant la mâchoire du squelette. "Normalement, il y a de l'émail à la surface des dents. Ici, cependant, il est très usé, rongé (...) L'émail y est complètement absent et cela nous permet de tirer des conclusions sur la nutrition : elle était sans doute très riche en fibre, très dure", selon l'archéologue.





Des examens complémentaires vont désormais tenter de déterminer si la femme est effectivement originaire de cette région ou si elle a émigré. Ötzi, "l'homme des glaces" à peu près contemporain de la "dame de Bietikow", était lui vêtu d'un couvre-chef en poil d'ours et de jambières en peau de chèvre. Le corps d'Ötzi étaient recouvert de 57 tatouages, l'une des traces les plus anciennes de cette pratique jamais découverte. La dépouille d'Ötzi, conservée au musée de Bolzano (Nord de l'Italie), attire quelque 260.000 visiteurs par an.

