Des policiers allemands blessés lors d'une émeute dans un centre d'accueil de réfugiés

(Belga) Cinq agents de police allemands ont été blessés vendredi alors qu'ils tentaient de mettre fin à une émeute dans un centre d'accueil de migrants en Bavière.

Les policiers ont été agressés verbalement par une trentaine de demandeurs d'asile en arrivant dans le centre de la petite ville de Stephansposching, à 130 kilomètres au nord-est de Munich, selon les autorités. La situation a dégénéré quand ils ont tenté d'intercepter le meneur, avec plusieurs réfugiés s'en prenant aux agents de police. D'autres ont établi des barricades et tenté d'empêcher le retrait des policiers qui se défendaient avec du gaz lacrymogène. Ce n'est qu'avec l'arrivée de renforts que la situation est revenue au calme. Quatre policiers ont été transportés l'hôpital pour des blessures et coupures. Six hommes originaires du Nigeria, âgés entre 23 et 38 ans, ont été arrêtés. (Belga)