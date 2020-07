Des routes de vacances noires de monde ce week-end

(Belga) Les routes de vacances seront très encombrées dans toute l'Europe en ce premier week-end du mois d'août, indique mardi Touring. L'organisation de mobilité prévoit un trafic "exceptionnellement difficile" dans le sens des départs et celui des retours. Samedi sera un jour noir en France.

Bien qu'épargnée par les embouteillages, la circulation sera déjà dense dès jeudi. Touring a classé "rouge" la journée de vendredi dans le sens des départs en Allemagne et en France. La circulation sera très difficile et des files sont à prévoir de la mi-journée au soir. Ailleurs en Europe, le trafic sera également très chargé et quelques ralentissements sont à prévoir. Le trafic restera intense pendant la nuit de vendredi à samedi et les automobilistes veilleront à s'armer de patience car les premiers bouchons sont à prévoir à l'aube. Samedi sera, en Europe, le jour le plus difficile des vacances, selon Touring. La journée est classée "noire" en France, dans le sens des départs et "rouge" ailleurs en Europe, dans le sens des départs et retours. Il y aura des embouteillages du matin au soir et même les routes alternatives seront en surcharge. Les embouteillages seront aussi inévitables dimanche. La journée est classée "rouge" dans le sens des départs en Suisse, en Autriche, dans la région de l'Île-de-France et dans la vallée du Rhône. Touring prévoit moins d'embouteillages ailleurs en France et en Allemagne, où les voyants sont à l'orange. Ailleurs en Europe, la circulation devrait être dense mais fluide. La journée de lundi est classée "jaune" dans les deux sens mais il ne devrait pas y avoir de problèmes de circulation majeurs. L'organisation de mobilité conseille de partir le jeudi, dimanche ou lundi et estime que les meilleurs jours pour revenir sont le vendredi, le lundi et, en moindre mesure, le dimanche. (Belga)