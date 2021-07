Des scouts belges se sont retrouvés dans une situation périlleuse sur l'Escaut: "Ils ont été piégés par le vent"

Trois petits bateaux avec de jeunes scouts belges et un bateau avec des accompagnateurs se sont retrouvés dans une situation périlleuse mardi matin sur l'Escaut oriental, près de Stavenisse (Zélande) aux Pays-Bas. Le groupe de 21 adolescents de 14 à 17 ans n'a pas pu rejoindre la rive. Les autorités néerlandaises ont sorti tout le monde de l'eau. L'un des jeunes a été préventivement emmené à l'hôpital pour hypothermie, mais son état n'est pas inquiétant.



Les scouts tentaient d'effectuer une traversée de l'Escaut, depuis Wemeldinge jusque Stavenisse, mais deux embarcations ont échoué sur un banc de sable et une s'est retrouvée dans l'eau. Un quatrième bateau d'accompagnement a alors donné l'alerte. "Ils sont partis plus tôt en raison des mauvaises prévisions météo et ont été piégés par le vent", explique le porte-parole de l'association des scouts et guides de Flandre. Le camp a été interrompu prématurément.