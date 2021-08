Des touristes belges bloqués sur l'île de Rhodes en proie à un incendie: "Nous paniquons car nous voyons des flammes depuis notre hôtel"

Plusieurs régions dans le sud de l’Europe sont la proie des flammes. Des incendies font rage en Turquie, en Italie, en Espagne et en Grèce. Sur l’île de Rhodes, un nouveau feu important paralyse pas mal de touristes belges sur place.

"Nous sommes actuellement à Rhodes. Un feu s’est déclaré il y a quelques heures. Nous paniquons un peu car nous voyons à présent des flammes depuis notre hôtel. Nous avons également été privés d’électricité depuis plusieurs heures", témoigne Solange dimanche à 20h via notre bouton orange Alertez-nous.



Vous êtes plusieurs à nous raconter votre quotidien en vacances sur le front des incendies. En Grèce, on parle d’une catastrophe immense. Des touristes belges sont notamment bloqués sur l’île de Rhodes où un nouvel incendie violent fait rage dans la région de Pandanassa. 67 pompiers avec 20 véhicules, trois bombardiers d'eau et quatre hélicoptères ont été déployés.

Tout le monde est monté sur le toit de l’hôtel et on a vu que le feu était vachement près

Chloé et son copain sont arrivées dimanche sur place. Ils étaient en balade quand ils ont remarqué les flammes. "On a vu de la fumée au loin déjà vers 14-15h, le ciel s’est voilé de fumée, le soleil est devenu orange. On a eu des cendres qui sont tombées dans la piscine. La coupure d’électricité a confirmé que ce n’était pas si loin que cela. Tout le monde est monté sur le toit de l’hôtel et on a vu que le feu était vachement près", raconte-t-elle ce lundi matin sur les ondes de Bel RTL.

Pas de wifi, ni de 4G pour communiquer avec l'agence de voyage

Selon eux, l’hôtel n’a donné aucune information supplémentaire. Sans wifi, ni 4G, ils n’ont aucun moyen de joindre leur société de voyage si ce n'est via l'application.

Tout le monde s'est rué dans les magasins qui étaient encore ouverts pour acheter des bouteilles d'eau.

Ils espèrent que la situation s’arrange rapidement pour pouvoir profiter de leurs vacances. Actuellement, il est en tout cas impossible de prendre un bateau si les flammes devaient s'étendre dans leur direction.

La Grèce fait face à une nouvelle vague de chaleur depuis vendredi, avec des températures entre 42 et 44 degrés, selon les services météorologiques.

Asséchées par la chaleur, les forêts grecques connaissent chaque été des incendies.