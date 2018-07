Des vagues de chaleur embrasent l'hémisphère nord avec leur cortège de décès

(Belga) Les températures battent des records dans plusieurs zones de l'Europe et de l'Asie avec des dizaines de morts en raison de la chaleur ou des incendies.

"Une météo extrême, avec des températures record et des vagues de chaleur, sécheresses et précipitations désastreuses a marqué la première partie de l'été dans l'hémisphère nord", expliquait mercredi l'Organisation météorologique internationale. "Cette météo a des impacts sur la santé humaine, l'agriculture, les écosystèmes et les infrastructures. Elle mène aussi à des incendies dévastateurs", poursuit l'organisation. En Grèce, au moins 74 personnes ont été tuées par des incendies dévastateurs. Les températures ont dépassé les 40°. La Suède est confrontée à des feux majeurs et connaît le mois de juillet le plus important de son histoire. L'Italie doit aussi se battre contre des incendies même s'ils sont moins nombreux cette année. La Belgique connaît de très fortes températures et le secteur agricole redoute des pertes catastrophiques. L'usage de l'eau est limité dans plusieurs provinces qui ont interdit l'arrosage des jardins, le lavage des voitures ou le remplissage de piscines. Aux USA, un incendie a détruit 15.000 hectares depuis la mi-juillet causant un mort et six blessés parmi les pompiers. Au Japon, où les températures dépassent les 40°, au moins 14 personnes sont mortes cette semaine. Les températures doivent battre tous les records cette semaine en Angleterre avec un mercure affichant 38,5°. (Belga)