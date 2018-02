Deutsche Bank: un de ses grands actionnaires redoute un démantèlement

(Belga) Un des grands actionnaires de Deutsche Bank, la société Union Investment, a dit craindre un démantèlement de la première banque allemande si elle ne parvient pas à sortir de ses difficultés actuelles, dans une interview publiée dimanche.

"Si dans les deux ans environ les revenus ne se sont toujours pas redressés, nous pourrions assister à ce qui semble aujourd'hui inimaginable: le démantèlement de la banque et sa fusion avec d'autres grandes banques européennes", a déclaré le responsable du fonds d'investissement allemand, Ingo Speich, au quotidien Die Welt. Union Investment ne détient qu'un peu moins de 1% du capital de Deutsche Bank mais reste malgré tout à ce titre l'un des 20 plus grands actionnaires de l'établissement. La réduction des coûts ne suffit pas, a-t-il ajouté, "la banque doit regagner ses clients, c'est le seul moyen de faire repartir les recettes et de sortir de la crise". Il s'est aussi prononcé pour le maintien en poste du directeur général actuel de la banque, John Cryan, malgré les critiques dont ce dernier fait l'objet. La première banque allemande a prévenu en début d'année s'attendre à une nouvelle perte nette pour son exercice 2017, d'ampleur limitée, après une perte nette de 1,4 milliard d'euros en 2016 et de presque 7 milliards d'euros en 2015. Deutsche Bank publiera ses résultats détaillés pour le quatrième trimestre et l'exercice 2017 le 2 février. (Belga)