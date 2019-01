Deux Allemands ont perdu la vie dans des avalanches en Autriche

(Belga) Deux Allemands pratiquant des sports d'hiver en Autriche sont décédés dans deux avalanches différentes, alors que le pays est confronté à d'abondantes chutes de neige. En outre un Suisse est également décédé en Autriche dans un accident de snowboard.

Un premier incident est survenu dans la commune de Schoppernau où un skieur de 26 ans a perdu la vie dans une avalanche. L'après-midi suivant, un homme de 32 ans est aussi décédé dans la commune de Damüls, a confirmé la police. Il a été d'abord été enseveli sous la neige jusqu'au cou avant qu'une autre masse de neige ne l'engloutisse. Les services de secours ne sont pas parvenus à le réanimer. Les deux victimes portaient pourtant des équipements de sécurité tels que des gilets gonflables à même de les maintenir au-dessus de la surface enneigée en cas d'avalanche. Le risque de ces coulées de neige fatales est important dans les Alpes autrichiennes et le niveau d'alerte a été porté à 4 sur une échelle qui en compte 5. Les abondantes chutes de neige ont perturbé la circulation routière et causé des annulations dans les aéroports autrichiens. 12.000 touristes ont été bloqués dans le domaine de Saalbach-Hinterglemm pour n'être libérés qu'à la suite d'explosions contrôlées pour dégager des routes. Enfin, les sports d'hiver en Autriche ont fait une troisième victime dans un accident de snowboard. Un Suisse a manqué un virage et a plongé la tête la première dans un profond amas de neige, sans pouvoir être secouru. (Belga)