Deux anges ouvrent le carnaval de Venise

(Belga) Le carnaval de Venise a débuté dimanche non pas un mais deux vols à partir du campanile de la place Saint-Marc, les organisateurs ayant accepté de faire précéder la traditionnelle "Marie" d'une jeune femme atteinte de la maladie de Crohn.

Chaque premier dimanche du carnaval de Venise à 11H00, une jeune femme, élue "Marie" lors de l'édition précédente, s'élance du campanile, accrochée à un câble, en lançant des confettis aux milliers de personnes déguisées massées sur la place, pour rejoindre le doge 80 mètres plus bas. Cette année, c'est Erika Chia, 20 ans, qui s'est pliée à la tradition, sur les notes de "Space Oddity" de David Bowie. Mais exceptionnellement, elle a été précédée par un premier "ange guerrier", Micol Rossi, 27 ans, avec laquelle les organisateurs ont souhaité ajouter à la tradition et à la joie un message d'espérance et de ténacité, sur les notes du "Boléro" de Ravel. "Mon vol est dédié à tous ceux qui souffrent en ce moment ou qui ont lutté. Je voudrais leur donner force et courage, réussi à faire savoir que la vie est belle quelles que soient les difficultés", a déclaré Micol Rossi dans un communiqué. (Belga)