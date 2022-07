Deux bateaux entrent en collision à Rotterdam: l'un d'eux disparaît instantanément sous l'eau (vidéo)

Deux bateaux sont entrés en collision près du pont Erasme (Erasmusbrug) dans la ville portuaire néerlandaise de Rotterdam, annonce la zone de secours Rotterdam-Rijnmond. Sur des images de webcam, on pouvait voir un bateau de croisière et un bateau-taxi entrer en collision. Le bateau-taxi aurait coulé quasi immédiatement.

Les six personnes, le capitaine et cinq passagers dont un enfant, qui se trouvaient dans le bateau-taxi ont pu être sorties de l'eau. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital pour observation.

Les images de la webcam montrent que le bateau-taxi est passé en diagonale sous le pont et s'est retrouvé juste devant la proue du bateau de croisière Spido, qui naviguait en ligne droite. Le plus petit bateau a été percuté et a disparu sous l'eau. Les secours sont présents en masse et le trafic maritime a été mis à l'arrêt.