Deux Britanniques condamnés pour avoir projeté un massacre dans leur collège: du carnet de bord à la liste des cibles, ils avaient TOUT prévu

Deux Britanniques de 15 ans qui avaient planifié le massacre de leurs camarades de collège l'an dernier, prenant pour modèle la tuerie de Columbine, ont été condamnés à 12 et 10 ans de prison vendredi à Leeds.



Thomas Wyllie et Alex Bolland, collégiens du nord de l'Angleterre, voulaient reproduire la tuerie américaine de Columbine, pendant laquelle 13 personnes sont mortes dans une école en 1999, tuées par deux adolescents.

Ils avaient dressé une liste des personnes à éliminer dans leur collège de Northallerton, près de Leeds, composée de professeurs et d'élèves qu'ils accusaient de les harceler. La juge a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un "voeu pieu" mais d'un "vrai complot".





Une liste des objets dont ils avaient besoin



Les adolescents, âgés de 14 ans à l'époque, avaient téléchargé un manuel pour fabriquer des bombes, fait des recherches sur des armes et prévenu certains amis du massacre qu'ils envisageaient.

Dans un carnet de bord, Wyllie, décrit comme le moteur du binôme, s'excusait d'avance, soit d'avoir commis "l'une des pires atrocités de l'histoire du Royaume-Uni" soit de s'être suicidé. Il y avait aussi dressé une liste des "objets dont ils avaient besoin" pour réussir leur plan, comme du napalm, des armes à feu ou des tubes explosifs.





Des outils retrouvés dans un sac-à-dos



Fin septembre 2017, les deux conspirateurs avaient été entendus par la police, l'un des deux ayant parlé du complot à une amie qui avait alors prévenu les autorités. Mais Wyllie avait nié en bloc et ils avaient été relâchés, tout en restant sous surveillance.

Fin octobre, des fils, des vis et du liquide inflammable avaient été retrouvés dans un sac-à-dos déposé par Wyllie dans une cache. Selon le procureur, ces composants devaient servir à fabriquer un explosif pour le massacre. Le lendemain, il avait été arrêté par des policiers et deux jours plus tard, l'autre adolescent s'était livré à la police.