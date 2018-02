Deux étudiants wallons sont sélectionnés pour la Coupe du Meilleur Jeune Berger Européen

Corentin Rigaux (20 ans) et Jacky Deloyer (18 ans) ont été sélectionnés mardi pour participer à la première édition de la Coupe du Meilleur Jeune Berger Européen organisée dans le cadre de la 13e édition des Ovinpiades françaises qui se tiendront le 24 février prochain au salon de l'Agriculture à Paris. Les candidats ont été choisis à l'issue de la 1ère journée ovine interécoles agricoles organisée mardi au Centre de Recherches Ovines de l'Université de Namur, à Faulx-les-Tombes (Gesves).



Initié par le Collège des Producteurs et mené en collaboration avec l'UNamur et l'Awé et le soutien opérationnel des étudiants de Gembloux Agro-Bio-Tech, le concours inter-écoles agricoles vise à proposer une approche ludique du métier de berger, à travers des gestes essentiels que doit pouvoir maîtriser tout éleveur.





Des jeunes étudiants de 16 à 24 ans

Ainsi, au cours de la journée de mardi, les jeunes étudiants, âgés de 16 à 24 ans, et issus de l'EPASC (Ciney) et l'IPEA (La Reid à Theux) ainsi que de deux étudiants en médecine vétérinaire à l'UNamur, ont participé à une série d'ateliers. Apprendre à manipuler un mouton, évaluer son état de santé, son état corporel, définir sa race faisaient notamment partie des critères de sélection. À l'issue de la finale, c'est un candidat de l'UNamur qui s'est placé en première position, mais les participants aux Ovinpiades devant être issus d'écoles agricoles, les organisateurs ont donc choisi les deuxième et troisième lauréat. Corentin Rigaux (2e) étudie à la Reid (Theux), tandis que Jacky Deloyer (3e) étudie à Ciney.