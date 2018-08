Deux hommes au comportement suspect repérés à un arrêt de bus en Espagne permettent de démanteler un énorme réseau d'ESCLAVAGE européen (vidéo)

Un réseau d'esclavage a été démantelé par les autorités espagnoles avec l'aide d'Europol (l'Interpole européen), selon une information dévoilée par Europe 1. Sept hommes ont été arrêtés en Espagne. Ils sont soupçonnés d'avoir fait entrer plus de 300 migrants en Europe. Ils ne sont pas considérés comme des passeurs, mais plutôt comme des hommes trafiquants d'êtres humains. Ils revendaient les migrants comme esclaves en France, en Allemagne, et en Grande-Bretagne.

Nicolas Burnens, journaliste pour RTL FRANCE nous décrit le fonctionnement de cet énorme trafic d'être humains, organisé entre la France et l'Espagne: "Ces migrants arrivés en Espagne par bateau avec l'aide de passeurs étaient immédiatement pris en charge par ce vaste réseau très organisé. Les trafiquants leur fournissaient des faux papiers, leur promettant une stabilité en Europe. Originaires d'Afrique de l'ouest, ces clandestins passaient même quelques jours dans des centres de soins gratuits dans le nord du pays mais en réalité, ils étaient transférés vers d'autres filières à l'étranger. Maria Buyo est la porte-parole de la police espagnole nous détaille comment les autorités ont mis la main sur ce trafic : "Nos hommes ont obtenu des informations comme quoi il y avait deux personnes suspectes à un arrêt de bus de la ville de San Sebastian. Ils attendaient de transférer des étrangers jusqu'à la gare et dans notre enquête, on s'est rendu compte que plus de 300 personnes avaient traversé l'Espagne de cette manière. Les migrants étaient acheminés en train, en taxi, et en bus afin d'être acheminés vers d'autres réseaux afin d'être exploités."

Obligés de travailler et de se livrer à la mendicité, les enquêteurs épluchent désormais les agendas et les téléphones saisis auprès des trafiquants. Ils analysent aussi les transferts d'argent afin de connaître les clients de ce gigantesque trafic d'êtres humains.