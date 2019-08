Deux jeunes Belges retrouvés morts sur un parking en Allemagne: le dernier message envoyé par Maxim à sa mère

Deux jeunes Belges ont été retrouvés sans vie dans une voiture stationnée sur un parking de Stuttgart, en Allemagne. Ils sont, semble-t-il, décédés dans leur sommeil en inhalant des vapeurs d'essence.

Les deux jeunes, Arthur (21 ans) et Maxim (22 ans), sont originaires de Moorsele et Aalbeke, en Flandre occidentale, ont été mortellement intoxiqués par des vapeurs d’essence, indiquent nos confrères du quotidien flamand Het Nieuwsblad. La cause serait une fuite dans un jerrycan d’essence situé dans le coffre.

La maman de Maxim, origine d'Aalbeke, a confié avoir reçu un dernier SMS de la part de son fils. "A demain, maman. Nous rentrons à la maison”, a écrit le jeune homme avant le drame.

"Notre seule consolation est de se dire qu’ils sont morts dans leur sommeil et qu’ils n’ont pas souffert", a ajouté Anne, la mère de Maxim.

C'est un témoin qui a averti la police dimanche soir, a rapporté celle-ci mardi. Les pompiers ont été mobilisés pour ouvrir le véhicule. Les deux Belges étaient déjà morts. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils auraient décidé de passer la nuit dans leur voiture mais ont été intoxiqués à cause d'une fuite d'essence dans le coffre.