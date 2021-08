Deux loups s'échappent d'un parc animalier aux Pays-Bas

Deux loups se sont échappés de leur enclos lundi au zoo d'Amersfoort, aux Pays-Bas. D'après les informations données aux visiteurs du parc par les soigneurs des animaux, il s'agissait d'un seul animal échappé. Mais, lorsque les fugitifs ont été rattrapés, le zoo a annoncé sur Facebook qu'il s'agissait de deux loups. Ces derniers ont été sédatés puis renvoyés dans leur enclos. Le zoo n'a pas pu être joint pour commenter les faits.



On ne sait pas encore comment les animaux ont pu s'échapper de leur enclos. Ils se seraient ensuite promenés dans une zone à l'arrière du parc. La police a envoyé un message via un système de SMS après avoir reçu plusieurs appels téléphoniques inquiets depuis le zoo, où les visiteurs ont été avertis et priés de se réfugier à l'intérieur des bâtiments par le système de haut-parleurs. Après environ 45 minutes, la situation était sous contrôle. Selon le zoo, les visiteurs ont dû rentrer à l'intérieur pour que les gardiens puissent rechercher les loups échappés en toute tranquillité.

Il n'y avait aucun danger, car les loups ont plus peur des humains que l'inverse, a souligné le parc. Les parcs animaliers disposent de protocoles sur la manière d'agir lorsqu'un animal s'échappe. Au zoo d'Amersfoort, deux chimpanzés s'étaient échappés en novembre de l'année dernière après qu'un gardien eût omis de verrouiller correctement une porte. Les singes avaient dû être abattus car ils étaient très agressifs.