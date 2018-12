(Belga) Une collision frontale entre une voiture et un bus a fait deux morts et plus de 20 blessés samedi dans le nord de l'Allemagne.

La voiture a percuté de front le bus de voyage, pour une raison encore indéterminée. Le conducteur de la voiture et sa passagère, de 36 et 37 ans, sont morts sur le coup. Trente-quatre personnes se trouvaient à bord du bus, qui revenait de Pologne. Vingt-deux ont été légèrement blessées, deux autres l'ont été plus grièvement. (Belga)