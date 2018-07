Diables Rouges - Martinez "ravi" de la performance de son équipe malgré les neuf changements

(Belga) Roberto Martinez a procédé à pas moins de neuf changements dans son onze de base par rapport au match contre la Tunisie, jeudi, contre l'Angleterre. Cela n'a pas empêché la Belgique de s'imposer 1-0. "Honnêtement, je suis ravi de la performance de mes joueurs", a commenté le sélectionneur des Diables Rouges en conférence de presse.

"Neuf changements, c'est beaucoup dans le football international. Tu risques de créer de la confusion, mais je n'ai pas vu cela sur le terrain. Tu dois créer un groupe qui a faim, où chacun veut apporter sa contribution. Thomas Vermaelen et Vincent Kompany ont effectué leur retour, c'est important", a analysé Martinez. La Belgique affrontera à présent le Japon à Rostov-sur-le-Don, lundi. "D'un point de vue logistique, c'était plus facile de rester à Moscou. Nous jouerons contre le Japon. Nous avons joué un match amical contre eux à Bruges en novembre. Depuis ils ont changé de sélectionneur, mais dans l'équipe, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est une équipe dynamique, bien structurée. Techniquement, ils sont forts. Jouer contre eux est difficile. Il n'y aura pas de grande différences entre la Belgique et le Japon", pense Martinez. Jusqu'où peut aller cette équipe belge? "Faire des prévisions dans ce Mondial est difficile. L'Allemagne est sortie, l'Espagne et l'Argentine ont été proches de l'être aussi. Le Mondial est imprévisible. On doit y aller pas à pas, le Japon est notre seule priorité. Nous sommes une équipe. Tous les joueurs veulent apporter leur contribution. Tout le monde en Belgique peut être fier de cette équipe." (Belga)