Didier Reynders à Ljubljana pour un sommet Slovénie-Benelux

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) part lundi à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, pour une rencontre avec le Premier ministre slovène Miro Cerar et les Premiers ministres néerlandais et luxembourgeois, Mark Rutte et Xavier Bettel. Le sommet Slovénie-Benelux se tiendra mardi et traitera notamment de l'avenir de l'Europe et des Balkans occidentaux.

Lundi soir, les dirigeants politiques participeront à un dîner au château de Ljubljana, sur une colline dans le centre de la capitale slovène. Le sommet se tiendra mardi. Les ministres pourront s'entretenir notamment des relations entre la Slovénie et le Benelux, de l'asile, de la migration et de l'Espace Schengen, du Brexit, des Balkans occidentaux et de la relation avec l'Union européenne, et de l'économie durable. Selon les autorités slovènes, les quatre pays ont "des points de vue très semblables sur l'avenir de l'Union européenne et sur d'autres thèmes européens", peut-on lire dans le programme officiel du sommet. "Tous les quatre ont des économies tournées vers l'exportation, font partie du noyau le plus intégré de l'UE et promeuvent une UE forte et efficace comme un intérêt stratégique. La Slovénie fait partie de l'Espace Schengen et est membre de la zone euro. Le pays a fêté son 25e anniversaire l'an dernier. La Belgique préside, en 2018, le Benelux. (Belga)