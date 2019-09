Didier Reynders désigné commissaire européen à la Justice

Didier Reynders hérite du portefeuille de la Justice dans la Commission von der Leyen

Le candidat commissaire désigné par la Belgique, Didier Reynders, s'est vu confier le portefeuille de la Justice dans la future Commission européenne.

L'Allemande Ursula von der Leyen, qui succèdera à Jean-Claude Juncker à la tête de l'exécutif européen le 1er novembre, a dévoilé ce mardi les attributions qu'elle a prévues pour les vingt-six candidats qui lui ont été soumis par les Etats membres. Le Parlement européen devra donner son aval ou non à cette équipe, après avoir auditionné chacun des prétendants entre le 30 septembre et le 8 octobre. Certains d'entre eux - en particulier ceux de la Pologne, de la Roumanie et de la Hongrie - risquent d'être confrontés à une solide opposition de la part des eurodéputés.

Le Néerlandais Frans Timmermans est le prochain commissaire européen chargé du climat, a annoncé mardi la nouvelle présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, qui a fait de ce chantier l'une de ses priorités.



Elle a aussi annoncé que la Danoise Margrethe Vestager restait commissaire européenne à la Concurrence. Ces deux poids lourds de la Commission avaient été prétendants à la présidence de cette institution.