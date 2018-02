Diesel: les fabricants automobiles allemands accusés de tests sur des singes et humains

A savoir

Des tests en Belgique ?

"La Febiac est consternée", a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué, qualifiant ces pratiques "d'absolument inadmissibles." La Fédération belge et de l'automobile et du cycle ajoute n'avoir "aucune connaissance" de tests similaires menés dans notre pays.



Pour la Febiac, "de telles méthodes de recherche sont totalement incompatibles avec les valeurs et les principes que nous partageons et que nous représentons. Cette nouvelle entache à nouveau l'image de notre secteur".