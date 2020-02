DIRECT Coronavirus: l'épidémie poursuit ses ravages, plus de 30 pays touchés à travers le monde

L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque 77.000 personnes dont 2.600 sont mortes, selon l'OMS. Dans notre direct, vous retrouverez les dernières informations liées à cette épidémie.

7h30 - Le virus se répand dans le monde mais tue moins en Chine. Plus d'un millier de cas en Corée du Sud et toujours plus de pays touchés: la pneumonie virale se répand dans le monde entier pendant que les bilans diminuent en Chine, à l'épicentre de l'épidémie. Le nouveau coronavirus a fait son apparition mardi dans quatre nouveaux pays: Autriche, Suisse, Croatie, Algérie. La maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, trois douzaines d'Etats où elle a fait plus de 40 morts et 2.700 contaminations.



Mais l'épidémie, apparue en décembre dans le centre de la Chine, semble avoir atteint un pic dans ce pays: les autorités ont fait état mercredi matin de 52 nouveaux décès en l'espace de 24 heures contre 71 la veille, soit le chiffre le plus bas depuis plus de trois semaines.

6h30 - Deux nouvelles infections dans l'hôtel où sont confinés une centaine de Belges à Tenerife. Le diagnostique d'une infection au Covid-19 a été posé pour deux autres ressortissants italiens séjournant à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace, sur l'île espagnole de Tenerife, dans lequel sont également confinés près de 120 voyageurs belges.

Mercredi 6h - Des ex-passagers du Diamond Princess ont des symptômes. Des dizaines de passagers qui ont débarqué du navire de croisière Diamond Princess touché par le coronavirus présentent certains types de symptômes, a déclaré mercredi le ministre japonais de la Santé, sur fonds de nombreuses critiques sur la gestion de la crise sanitaire.

Mercredi, 1h - Les Etats-Unis s'attendent à une propagation de l'épidémie sur leur sol. Les autorités sanitaires américaines ont dit mardi s'attendre à une propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis, encourageant les écoles, les entreprises et les gouvernements locaux à envisager des mesures de précaution comme l'annulation d'événements publics.

Mardi 22h40 - Un nouveau cas en Allemagne, "vraisemblablement infecté" à Milan. Un homme de 25 ans est contaminé au nouveau coronavirus, a annoncé mardi l'Etat régional allemand du Bade-Wurtemberg, précisant qu'il avait été "vraisemblablement infecté en Italie, à Milan".

Mardi 22h - Un premier cas de nouveau coronavirus déclaré en Algérie. Les autorités algériennes ont annoncé mardi un premier cas de nouveau coronavirus en Algérie, un Italien arrivé en Algérie le 17 février. Le seul cas confirmé de maladie en Afrique avait été jusqu'à présent recensé en Egypte.

Mardi 19h45 - Le virus a circulé en Italie durant une semaine ou deux avant sa détection. Le virus Covid-19 a circulé en Italie durant "une à deux semaines" avant d'être détecté chez une première personne en Italie, a indiqué mardi un expert italien de la santé publique. Le virus a déjà tué 11 personnes dans ce pays.



Mardi 19h30 - Les pays voisins de l'Italie gardent leurs frontières ouvertes. Tous les pays voisins de l'Italie "se sont engagés à garder ouvertes leurs frontières car les fermer serait une erreur et disproportionné", a annoncé mardi le ministre italien de la Santé Roberto Speranza, à l'issue d'une rencontre à Rome avec ses homologues.

Mardi 19h20 - 2 nouveaux cas de coronavirus confirmés en France. Deux nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés en France, a annoncé mardi le numéro deux du ministère de la Santé, le Pr Jérôme Salomon, précisant que l'état de santé de ces personnes n'inspirait aucune inquiétude.



Il s'agit d'"une jeune femme chinoise revenue de chine le 7 février, qui est hospitalisée à Paris" pour "surveillance" et qui "va très bien", et d'"un homme français qui rentre d'un séjour en Lombardie (Italie) et qui est actuellement hospitalisé en Auvergne-Rhône Alpes", a précisé le directeur général de la Santé.

Mardi 18h45 - En Autriche, un hôtel mis en quarantaine. Les autorités autrichiennes ont placé en quarantaine mardi un hôtel de la ville touristique autrichienne d'Innsbruck, capitale du Tyrol au coeur des Alpes, où a travaillé une réceptionniste italienne contaminée par le coronavirus, ont annoncé les médias.



"Personne ne peut entrer ni sortir en attendant que les autorités vérifient avec qui elle a été en contact", a déclaré à l'AFP une porte-parole du gouvernement du Tyrol, ajoutant que le logement où vivait cette femme dans la même ville a aussi été isolé.

Mardi, 18h30 - Le monde n'est "tout simplement pas prêt" à faire face à l'épidémie du nouveau coronavirus, a déclaré mardi l'expert qui dirige la mission conjointe OMS/Chine, saluant en revanche le travail d'endiguement de la maladie réalisé par Pékin. "Vous devez être prêt à gérer cela à une plus grande échelle, et cela doit être fait rapidement", mais le monde "n'est tout simplement pas prêt", a déclaré Bruce Aylward, de retour de Chine, à la presse au siège de l'OMS à Genève. "Nous ne sommes pas prêts comme nous devrions l'être", tant que du point de vue "psychologique" que "matériel", a-t-il dit. Cette mission s'est rendue dans plusieurs villes et provinces chinoises, y compris à Wuhan, berceau de l'épidémie du coronavirus -baptisée Covid-19- pour étudier son évolution et ses effets.