DIRECT Coronavirus: un premier mort français, enquête pour retracer son parcours

L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque 77.000 personnes dont 2.600 sont mortes, selon l'OMS. Dans notre direct, vous retrouverez les dernières informations liées à cette épidémie.

21h05 - Pour rappel, des dizaines de vacanciers belges sont en quarantaine jusqu'au 10 mars dans un hôtel de Tenerife où 4 Italiens ont été touchés par le coronavirus.

21h00 - Pour rappel, sur les dix-huit cas avérés d'infection au nouveau coronavirus depuis fin janvier en France, un Français et un Chinois sont morts à Paris, 12 autres patients sont guéris et quatre sont hospitalisés.

20h00 - Italie: les cas grimpent à 400 mais 3 patients guéris. L'Italie, qui compte 12 morts reliés à l'épidémie de nouveau coronavirus sur son sol, a annoncé mercredi soir avoir atteint la barre de 400 cas recensés, selon la Protection civile.

19h10 - Un 18e cas confirmé en France, l'épouse d'un patient hospitalisé à Annecy (ministre)

17h50 - Un deuxième cas de nouveau coronavirus a été confirmé mercredi au Liban, a annoncé le ministère de la Santé, la patiente étant une femme qui vient récemment de rentrer d'Iran.

17h15 - Le dernier jour du carnaval de Nice (samedi), est annulé en France.

16h50 - Deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés mercredi par l'hôpital universitaire de Tubingue (sud-ouest de l'Allemagne), portant à trois le nombre de cas enregistrés dans le land de Bade-Wurtemberg au cours des deux derniers jours. L'un concerne un jeune homme de 25 ans qui aurait contracté le virus lors d'une visite à Milan.

15h35 - Un cas de coronavirus confirmé au Brésil, le 1er en Amérique latine

15h30 - La grippe saisonnière fait 60.000 morts par an en Europe et les citoyens européens ne doivent pas s'opposer à son vaccin, a souligné mercredi à Rome un responsable de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Europe. "N'oublions pas que nous avons environ 60.000 morts de la grippe saisonnière chaque année en Europe, alors qu'il exige un vaccin", a déclaré le directeur de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse à Rome.

15h20 - En France, une trentaine de touristes venus de Hong Kong ont été placés "par précaution" en confinement dans un hôtel de Beaune (Côte d'Or) suite au décès sans cause certifiée d'un des leurs, a indiqué mercredi l'Agence régionale de santé (ARS). "Après le décès sans symptôme précurseur, cette nuit dans un hôtel de Beaune, d'un touriste ressortissant de Hong Kong, des investigations sont en cours pour lever toute suspicion d'un cas de coronavirus-Covid-19", a précisé dans un communiqué l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Les résultats de ces analyses seront connus en fin de journée, selon l'agence.

15h17 - La trentaine de Français en quarantaine à Branville (Calvados) depuis vendredi à la suite d'un rapatriement de Chine ne présente pas de symptôme du nouveau coronavirus, a annoncé mercredi l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie.

15h15 - Les dix passagers belges du bateau Westerdam peuvent quitter leur domicile. Les dix Belges rentrés la semaine passée de leur croisière en Asie sur le Westerdam ne doivent plus rester chez eux en quarantaine, a annoncé mercredi l'Agence flamande de la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid). La probabilité qu'ils tombent malades à cause du nouveau coronavirus est très faible, selon l'agence.

14h45 - La police chargée de la lutte contre la cybercriminalité a arrêté 24 personnes accusées d'avoir répandu en ligne des "rumeurs alarmistes" sur la propagation du nouveau coronavirus en Iran, a indiqué mercredi l'agence semi-officielle Isna.

14h35 - Le premier Français mort après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, un enseignant de 60 ans d'un collège de Crépy-en-Valois (Oise), n'avait pas séjourné dans une zone "à risque", a indiqué mercredi le directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. L'autre patient quinquagénaire hospitalisé à Amiens "dans un état grave" et lui aussi originaire de l'Oise, "ne s'est pas [non plus] rendu dans des zones d'exposition à risque", a déclaré Etienne Champion lors d'une conférence de presse.

13h55 - Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a demandé au ministère des Affaires étrangères d'interdire l'entrée au territoire aux ressortissants des pays touchés par le nouveau coronavirus, indique mercredi un média d'Etat. L'interdiction concernera les pays les plus sévèrement touchés par l'épidémie tels que l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Sud est devenu le pays le plus affecté avec plus de 1.200 cas d'infections rapportés jusqu'à présent.

13h20 - Le patient infecté par le nouveau coronavirus dans la région frontalière allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'était rendu ce mois-ci à deux reprises dans un hôpital de Cologne. Il n'y avait pas été testé au coronavirus, selon un porte-parole de la ville.



L'homme s'est rendu à l'hôpital universitaire de Cologne les 13 et 19 février. Une enquête a depuis été lancée pour répertorier les personnes avec qui il a pu entrer en contact: il s'agit de 10 membres du personnel et de 31 patients. Un membre du personnel présente de légers symptômes d'une infection au coronavirus, a indiqué le chef du service virologie de l'hôpital.

13h05 - Le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées par le nouveau coronavirus dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Avec 411 nouveaux cas en Chine et 427 cas ailleurs dans le monde mardi, "le nombre de nouveaux cas signalés en dehors de la Chine a dépassé pour la première fois le nombre de nouveaux cas en Chine", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une réunion au siège de l'OMS à Genève.

12h25 - Le premier Français mort après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, décédé dans la nuit à Paris, est un enseignant d'un collège de Crépy-en-Valois dans l'Oise, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de l'Education nationale.

12h23 - La Grèce annonce un premier cas de contamination au coronavirus. Un premier cas d'infection au nouveau coronavirus a été confirmé dans le nord de la Grèce, à Thessalonique, rapporte mercredi le quotidien Ekathimerini. Il s'agit d'une femme de 38 ans qui a récemment voyagé dans le nord de l'Italie.



11h20 - Un soldat américain contaminé en Corée du Sud. Un soldat américain en poste en Corée du Sud a été testé positif au nouveau coronavirus, qui a tué 12 personnes dans le pays selon un nouveau bilan annoncé mercredi par les autorités qui vont contrôler plus de 200.000 membres d'une secte chrétienne liée à la propagation de la maladie.

10h18 - Un premier Français est mort après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, dans la nuit de mardi à mercredi à Paris, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Il avait été "testé en urgence hier (mardi) à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime et est décédé dans la nuit", a annoncé le N.2 du ministère. Un précédent patient était déjà mort en France, un touriste chinois de 80 ans.

7h30 - Le virus se répand dans le monde mais tue moins en Chine. Plus d'un millier de cas en Corée du Sud et toujours plus de pays touchés: la pneumonie virale se répand dans le monde entier pendant que les bilans diminuent en Chine, à l'épicentre de l'épidémie. Le nouveau coronavirus a fait son apparition mardi dans quatre nouveaux pays: Autriche, Suisse, Croatie, Algérie. La maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, trois douzaines d'Etats où elle a fait plus de 40 morts et 2.700 contaminations.

Mais l'épidémie, apparue en décembre dans le centre de la Chine, semble avoir atteint un pic dans ce pays: les autorités ont fait état mercredi matin de 52 nouveaux décès en l'espace de 24 heures contre 71 la veille, soit le chiffre le plus bas depuis plus de trois semaines.

6h30 - Deux nouvelles infections dans l'hôtel où sont confinés une centaine de Belges à Tenerife. Le diagnostique d'une infection au Covid-19 a été posé pour deux autres ressortissants italiens séjournant à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace, sur l'île espagnole de Tenerife, dans lequel sont également confinés près de 120 voyageurs belges.

Mercredi 6h - Des ex-passagers du Diamond Princess ont des symptômes. Des dizaines de passagers qui ont débarqué du navire de croisière Diamond Princess touché par le coronavirus présentent certains types de symptômes, a déclaré mercredi le ministre japonais de la Santé, sur fonds de nombreuses critiques sur la gestion de la crise sanitaire.

Mercredi, 1h - Les Etats-Unis s'attendent à une propagation de l'épidémie sur leur sol. Les autorités sanitaires américaines ont dit mardi s'attendre à une propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis, encourageant les écoles, les entreprises et les gouvernements locaux à envisager des mesures de précaution comme l'annulation d'événements publics.

Mardi 22h40 - Un nouveau cas en Allemagne, "vraisemblablement infecté" à Milan. Un homme de 25 ans est contaminé au nouveau coronavirus, a annoncé mardi l'Etat régional allemand du Bade-Wurtemberg, précisant qu'il avait été "vraisemblablement infecté en Italie, à Milan".

Mardi 22h - Un premier cas de nouveau coronavirus déclaré en Algérie. Les autorités algériennes ont annoncé mardi un premier cas de nouveau coronavirus en Algérie, un Italien arrivé en Algérie le 17 février. Le seul cas confirmé de maladie en Afrique avait été jusqu'à présent recensé en Egypte.

Mardi 19h45 - Le virus a circulé en Italie durant une semaine ou deux avant sa détection. Le virus Covid-19 a circulé en Italie durant "une à deux semaines" avant d'être détecté chez une première personne en Italie, a indiqué mardi un expert italien de la santé publique. Le virus a déjà tué 11 personnes dans ce pays.



Mardi 19h30 - Les pays voisins de l'Italie gardent leurs frontières ouvertes. Tous les pays voisins de l'Italie "se sont engagés à garder ouvertes leurs frontières car les fermer serait une erreur et disproportionné", a annoncé mardi le ministre italien de la Santé Roberto Speranza, à l'issue d'une rencontre à Rome avec ses homologues.

Mardi 19h20 - 2 nouveaux cas de coronavirus confirmés en France. Deux nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés en France, a annoncé mardi le numéro deux du ministère de la Santé, le Pr Jérôme Salomon, précisant que l'état de santé de ces personnes n'inspirait aucune inquiétude.



Il s'agit d'"une jeune femme chinoise revenue de chine le 7 février, qui est hospitalisée à Paris" pour "surveillance" et qui "va très bien", et d'"un homme français qui rentre d'un séjour en Lombardie (Italie) et qui est actuellement hospitalisé en Auvergne-Rhône Alpes", a précisé le directeur général de la Santé.

Mardi 18h45 - En Autriche, un hôtel mis en quarantaine. Les autorités autrichiennes ont placé en quarantaine mardi un hôtel de la ville touristique autrichienne d'Innsbruck, capitale du Tyrol au coeur des Alpes, où a travaillé une réceptionniste italienne contaminée par le coronavirus, ont annoncé les médias.



"Personne ne peut entrer ni sortir en attendant que les autorités vérifient avec qui elle a été en contact", a déclaré à l'AFP une porte-parole du gouvernement du Tyrol, ajoutant que le logement où vivait cette femme dans la même ville a aussi été isolé.

Mardi, 18h30 - Le monde n'est "tout simplement pas prêt" à faire face à l'épidémie du nouveau coronavirus, a déclaré mardi l'expert qui dirige la mission conjointe OMS/Chine, saluant en revanche le travail d'endiguement de la maladie réalisé par Pékin. "Vous devez être prêt à gérer cela à une plus grande échelle, et cela doit être fait rapidement", mais le monde "n'est tout simplement pas prêt", a déclaré Bruce Aylward, de retour de Chine, à la presse au siège de l'OMS à Genève. "Nous ne sommes pas prêts comme nous devrions l'être", tant que du point de vue "psychologique" que "matériel", a-t-il dit. Cette mission s'est rendue dans plusieurs villes et provinces chinoises, y compris à Wuhan, berceau de l'épidémie du coronavirus -baptisée Covid-19- pour étudier son évolution et ses effets.