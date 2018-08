Disparition de l'heure d'hiver: la Commission européenne favorable

La Commission européenne va proposer la disparition du passage à l'heure d'hiver. Son président, Jean-claude Juncker, se dit favorable à cette suppression lors d'une interview à la télévision allemande. Plus de 80% des Européens qui ont participé à un sondage en ligne ont plaidé pour un abandon du changement d'heure.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est favorable à la suppression du changement d'heure au printemps et en automne. "Les citoyens veulent cela, nous allons donc le faire", a-t-il déclaré vendredi à la chaîne allemande ZDF.



Plus de 80% des Européens qui ont participé à un sondage en ligne sur cette question ont plaidé pour un abandon du changement d'heure. Cette consultation publique, lancée par la Commission début juillet et achevée mi-août, faisait suite à une résolution du Parlement européen adoptée en février dernier, mais aussi à des demandes de citoyens et de certains États membres. Sur les 4,6 millions de réponses à l'enquête, 3 millions proviendraient d'Allemagne, ressort-il de fuites parues mercredi dans la presse.

Parmi les répondants qui souhaitent supprimer le changement d'heure, la plupart préfèreraient maintenir l'heure d'été, qui a deux heures d'avance sur le méridien de Greenwich dans une majorité des pays de l'UE. Des résultats détaillés seront présentés très prochainement, avait assuré un porte-parole de l'exécutif européen après la parution de ces résultats partiels. Réuni en séminaire à Genval, le collège des commissaires se penchera ce vendredi sur la question. Interrogé par la ZDF, le président Juncker n'a en tout cas pas caché qu'il prônerait la disparition de l'heure d'hiver.

Si la Commission propose effectivement la suppression du changement d'heure, celle-ci devrait ensuite être validée par le Parlement européen et le Conseil. C'est une directive européenne de 2001 qui règle actuellement le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. Tous les États européens changent d'heure le dernier week-end de mars et le dernier week-end d'octobre. Mais la (ré)introduction de l'heure d'été remonte en fait à 1977. Elle obéissait à un objectif d'économiser l'énergie, bien que l'efficacité de cette mesure soit contestée.