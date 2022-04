Disparition de Maddie McCann: Christian Brueckner désigné "arguido" par la police portugaise

(c)

Nous l'avions déjà évoqué avec vous. En 2020, un homme d'origine allemande a suscité l'intérêt des enquêteurs allemands dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la petite britannique Maddie McCann. Son nom est Christian Brueckner.

En mai 2007, la petite fille âgée de 3 ans était en vacances avec ses parents en Algarve dans une station balnéaire du sud du Portugal quand elle a mystérieusement disparu de la chambre d'hôtel que ses parents avaient louée. Ces derniers étaient au restaurant avec des amis et avaient laissé les enfants dormir dans leur suite, contrôlant toutes les 30 minutes si les enfants étaient bien endormis. C'est lors d'une de ces tournées de surveillance, que les parents ont remarqué que la fillette n'était plus dans son lit. S'en est suivi une course contre la montre pour retrouver la petite fille... Sans succès.

Un nouvel appel à témoins

Alors que l'enquête stagnait et que la disparition de Maddie restait non élucidée, un nouvel appel à témoins avait été diffusé dans plusieurs pays européens à l'occasion des dix ans de la disparition de la fillette.

Lors de la diffusion d'un de ces clips publicitaires, un homme, un Allemand, prénommé Christian Brueckner aurait confié à un ami dans un bar qu'il aurait enlevé la petite fille et que c'est lui qui l'avait tuée.

Ce confident se serait alors rendu à la police, détaillant les aveux que son ami lui avait faits. Christian Brueckner s'était également vanté d'avoir cambriolé et violé une touriste américaine de 72 ans. Des faits qui ont eu lieu 18 mois seulement avant l'enlèvement de la petite Madeleine.

Christian Brueckner était également connu pour avoir pénétré par effraction dans des chambres d'hôtel et des appartements en Algarve pour compléter ses revenus provenant du trafic de drogue, et a soudainement quitté le sud du Portugal en 2007 - l'année de la disparition de Maddie - après y avoir passé plus d'une décennie.

Christian Brueckner, 44 ans, qui a été cité dans quatre autres affaires de disparition d'enfants à travers l'Europe depuis 1996, a été nommé de manière sensationnelle par les procureurs allemands comme l'homme "responsable" de l'enlèvement et du meurtre de Madeleine en juin 2020. Mais de manière très surprenante, aucune accusation officielle n'avait été portée contre lui.

L'homme est actuellement dans une prison, inculpé pour le viol d'une touriste américaine de 72 ans.

Le temps presse avant la prescription des faits

Depuis ce jeudi, Christian Brueckner a été officiellement désigné dans l'affaire de la disparition de la petite Maddie comme "arguido" par la police portugaise. C'est le terme utilisé par la justice pénale portugaise pour désigner la mise en examen d'une personne sur laquelle pèsent des doutes d'avoir commis un délit grave.

"Faire de Brueckner un "arguido" est un développement important dans cette mystérieuse enquête. Les officiers supérieurs qui ont travaillé sur l'affaire prédisent qu'une accusation de meurtre pourrait suivre", précise le Daily Mail.

Et de développer: "La justice portugaise a agi parce qu'elle veut éviter le délai de prescription sur les crimes graves qui est de 15 ans là-bas". La disparition de la petite fille a eu lieu le 3 mai 2007, soit il y a presque 15 ans.

Les parents de Maddie, Gerry et Kate, n'ont pas encore commenté la décision de faire de Brueckner un "arguido", mais ils n'ont jamais abandonné l'espoir que leur fille, qui aurait maintenant 18 ans, est toujours en vie.