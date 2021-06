Disparition de Maddie McCann: un témoin révèle l'existence d'une villa secrète au Portugal, selon The Mirror

Il y a environ un an, Christian Brückner est devenu le principal suspect de la disparition de la petite Maddie McCann. De nouveaux éléments sont apparus dans l'enquête sur l'individu, d'après The Mirror. Le média britannique a annoncé ce vendredi que le père de l'ex-petite amie du suspect s'est confié auprès de la police fédérale allemande. Toujours selon le média, les procureurs ont confirmé avoir interrogé le père et prendre au sérieux ses déclarations.

Madeleine a disparu de l'appartement de vacances de sa famille à Praia da Luz, au Portugal, en mai 2007, quelques jours avant son quatrième anniversaire. A l'époque, Christian Brückner se trouvait au Portugal avec sa petite amie de l'époque, Nicole Fehlinger. D'après le père de celle-ci, elle était propriétaire d'un "complexe secret" en Algarve dont personne ne connaissait l'existence. "Personne ne sait que ma fille disposait non seulement d'une résidence privée au Portugal, mais aussi d'un complexe séparé", a déclaré Dieter Fehlinger. "Personne n'a jamais fouillé là-bas ou la propriété n'a jamais été mise en rapport avec (ndlr: l'affaire) Maddie".

L'ex-beau-père du principal suspect a donné une description de la propriété de l'époque, qui se trouvait à environ 60 kilomètres de l'endroit où Maddie a disparu. "C'est une propriété envahie par la végétation de plus de 5 000 mètres carrés. C'était une zone sécurisée, entourée de clôtures et quatre chiens Kangal agressifs étaient là jour et nuit. La zone est complètement envahie par la végétation et non visible. Personne ne pouvait entrer ou sortir, seulement ma fille et peut-être Brueckner avec elle", a-t-il déclaré selon The Mirror.

En 2007, Nicole Fehlinger faisait partie d'un programme d'accueil au Portugal de jeunes allemands en difficulté. Il semble cependant que l'ex-petite amie n'aurait rien à voir avec la disparition de Maddie McCann. D'après des documents de justice portugais, le couple a eu des conversations téléphoniques régulièrement et a passé un week-end à Lisbonne quelques mois après la disparition de Maddie.

Suspect N°1 depuis un an

Christian Brückner est devenu le suspect N°1 de la disparition de Maddie en juin 2020, après une enquête top secrète impliquant des forces de police de trois pays différents, à savoir l'Allemagne, le Portugal et le Royaume-Uni. L'élément déclencheur de cette piste aura été la "confession" faite à un ami dans un pub allemand par le principal suspect, lors d'une soirée arrosée en 2017.

En mai 2017, Christian et son ami partagent une soirée arrosée dans un pub allemand. Tout à coup, le visage de Maddie McCann apparaît à l'écran. A l'occasion des 10 ans de la disparition de la petite fille britannique dans une station balnéaire portugaise, la police lance un appel à témoin. Christian, ivre, l'aperçoit et se vante à son interlocuteur: "Je sais tout ce qu'il s'est passé concernant Maddie McCann. Je l'ai enlevée", confie-t-il à son ami, qui ne sait pas s'il doit prendre ces dires au sérieux, selon le journal du Sun. Cette confession suscite pourtant la curiosité de son interlocuteur. Mais ce n'est que plus tard, que l'homme accordera de l'importance à ces propos. En effet, l'Allemand, dans un élan de vantardise, montre à son ami une vidéo d'un viol qu'il a commis sur une femme plus âgée. Devant la gravité des images qu'il découvre, l'ami décide d'en informer la police.

Ces révélations bibitives braquent alors tous les projecteurs sur la personne de Christian Brückner, 43 ans, et en font la cible "numéro 1" des détectives. Christian B. possède, en effet, un lourd casier judiciaire. Il comporte 17 condamnations pour crimes sexuels contre des enfants, cambriolage et trafic drogues. Des faits ayant commencé dès son adolescence.

"Son passé judiciaire avait bien suscité l'intérêt de la police portugaise en Algarve des années auparavant, mais pour une raison que l'on ignore, ce vagabond qui voyageait fréquemment entre l'Allemagne et le Portugal, avait réussi à passer entre les mailles du filet, jusqu'au 10e anniversaire de la disparition de Maddie et cette fameuse soirée arrosée", écrivait le DailyMail en 2020.

Le quadragénaire, déjà condamné pour pédophilie, est actuellement emprisonné pour trafic de drogue dans une prison de Kiel, dans le nord du pays. L'homme est cependant également condamné à sept ans de prison pour le viol d'une Américaine de 72 ans, à Praia da Luz.