Disparue depuis 13 ans, la chatte d'Abigail retrouve son foyer... et meurt trois jours plus tard

C'est une histoire qui se termine bien en Angleterre. Abigail Smith n'espérait plus depuis longtemps retrouver sa chatte, Willow, disparue en 2005. Durant treize ans, l'animal est resté introuvable malgré les recherches entreprises par ses propriétaires. Mais tout a changé ce mardi dernier, lorsque la Britannique a reconnu sa chatte sur une image publiée sur Facebook. Un utilisateur signalait que le félin avait été repêché dans un étang situé à proximité.



Ni une, ni deux, Abigail reconnaît sa bien-aimée chatte. "Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Elle n'avait pas changé. Sa tête et ses pattes avaient toujours l'air trop petites pour son corps", confie-t-elle au Daily Mail. Les vétérinaires ont ensuite confirmé qu'il s'agissait bien de Willow. Grâce à cette confirmation, Abigail a pu rentrer chez elle avec la chatte, pour le plus grand bonheur de sa famille.



Très vite, l'animal a repris ses habitudes, et a reçu une montagne de câlins. "C'était comme si elle n'était jamais partie. Mes enfants l'ont tout de suite adorée", explique Abigail. Pourtant, le bonheur n'a pas duré: trois jours après avoir retrouvé son foyer, Willow a été prise d'une crise durant la nuit, et s'est éteinte à l'âge de 17 ans. "Je crois qu'elle était heureuse et a senti qu'elle était rentrée chez elle", estime sa maîtresse. "Je suis si reconnaissante d'avoir pu lui dire au revoir. Et de savoir qu'elle s'est sentie aimée durant les derniers jours de sa vie".