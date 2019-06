Dix-neuf migrants interceptés dans la Manche

(Belga) Dix-neuf migrants qui tentaient de traverser la Manche à bord d'une embarcation de fortune, par conditions météorologiques défavorables, ont été secourus mercredi matin au large de Calais (Pas-de-Calais) a-t-on appris auprès de la préfecture maritime.

Les migrants, "en difficulté à cause des conditions météorologiques", ont eux-mêmes appelé le Samu du Pas-de-Calais pour demander de l'aide et ont été localisés vers 02H15 du matin à environ 9 km au Nord de Calais, a expliqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. "Après relocalisation de l'embarcation" par deux ferries partis du port de Dunkerque, la gendarmerie maritime a secouru le groupe, au sein duquel se trouvait une femme. "Certains" migrants étaient "en très légère hypothermie", a-t-on précisé de même source. Les migrants ont ensuite débarqué à Calais vers 7H00 où ils ont été "pris en charge par les pompiers et le Samu", puis vers 8H00 par la police aux frontières. Depuis octobre, ces tentatives de traversée par des migrants se sont multipliées malgré le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l'eau. (Belga)