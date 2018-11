Dix-sept migrants morts, 20 disparus en tentant de gagner l'Espagne

(Belga) Dix-sept migrants ont trouvé la mort en tentant de rejoindre les côtes espagnoles "en pleine tempête" lundi, à bord d'embarcations de fortune, et une vingtaine d'autres sont portés disparus, ont annoncé mardi dans un nouveau bilan les autorités espagnoles.

Cent autres migrants ont en revanche été sauvés par les gardes-côtes. Treize personnes sont mortes au large de Melilla, enclave espagnole dans le nord-est du Maroc et quatre autres cadavres ont été retrouvés lundi au large de Cadix dans le sud-ouest de l'Espagne, tandis que les sauveteurs recherchent encore entre dix-sept et vingt personnes, a indiqué mardi la garde civile de Cadix. A Cadix, "vingt migrants sont arrivés en pleine tempête" alors que "la mer était très mauvaise" à bord d'une embarcation "en bois, très vieille (...) avec pratiquement pas d'eau ni de nourriture", a précisé mardi à l'AFP un porte-parole de la garde civile. Les quatre corps ont, eux, été retrouvés à "près de cent mètres" de la côte de Cadix. "Selon les migrants, ils étaient près de quarante à bord", a-t-il ajouté. "Nous recherchons encore entre dix-sept et vingt personnes." Un dispositif aérien et maritime a été mis en place dès lundi soir pour retrouver les disparus, selon ce porte-parole mais suspendu à la nuit tombée. Un hélicoptère et des plongeurs ont repris les recherches mardi matin. Au large de Melilla, "les sauveteurs en mer ont porté secours à deux embarcations qui se dirigeaient vers la péninsule ibérique, avec un total de 93 personnes à bord, dont 13 sont malheureusement mortes", a indiqué de son côté un porte-parole de la préfecture de Melilla. Neuf corps d'hommes ont été repêchés. La Croix rouge a essayé d'en ranimer quatre autres, en vain. Les embarcations ont été récupérées "à environ 20 milles de Melilla", a-t-il précisé. 80 migrants ont été sauvés - 75 hommes et cinq femmes - et conduits au Centre de séjour temporaire pour immigrants (CETI) de Melilla. Près de 47.500 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime depuis le début de l'année, selon le dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et 564 sont morts ou ont été portés disparus. (Belga)