Djokovic se défait de Nadal et rejoint Anderson en finale à Wimbledon

Le Serbe Novak Djokovic (ATP 21) s'est hissé en finale de Wimbledon, pour la première fois depuis 2015, après sa victoire en cinq sets dans la deuxième demi-finale qui l'opposait à Rafael Nadal (ATP 1). La rencontre de tennis, d'une grande intensité, a duré 5 heures et 14 minutes et s'est soldée sur le score de 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6 et 10-8.

Pour le joueur serbe, ce sera la première finale sur le gazon londonien depuis celle remportée en 2015 contre le Suisse Roger Federer. Cette demi-finale entre le N.1 mondial et le Serbe avait été interrompue vendredi soir sur le score de 6-4, 3-6, 7-6 (11/9) en faveur de Djokovic. La rencontre, très attendue, entre deux des meilleurs joueurs de ces dernières années, n'avait commencé qu'après 21h vendredi en raison de l'incroyable durée de la première demi-finale opposant le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 8) à l'Américain John Isner (ATP 10). Anderson l'a finalement emporté après 6h36 de jeu, 26-24 dans le cinquième set. Anderson, 32 ans, disputera sa deuxième finale d'un Grand Chelem, après celle de l'an passé à l'US Open perdue contre Rafael Nadal. S'il remporte dimanche le prestigieux tournoi londonien, Novak Djokovic s'adjugerait son 69e tournoi sur le circuit ATP, son 13e Grand Chelem et son quatrième Wimbledon après ses victoires en 2011, 2014 et 2015.