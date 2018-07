Donald Trump rend hommage à son "ami" Boris Johnson

(Belga) Le président américain Donald Trump a rendu mardi un hommage appuyé à son "ami" l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson, qui a démissionné la veille en raison de son désaccord avec les orientations de la Première ministre Theresa May sur le Brexit.

"Boris Johnson est mon ami, il a été très très aimable avec moi", a déclaré M. Trump depuis la Maison Blanche alors qu'il s'apprêtait à décoller pour une tournée européenne qui le conduira en Belgique pour le sommet de l'Otan et au Royaume-Uni, où il doit rencontrer Theresa May vendredi. "Il m'a beaucoup soutenu. Je lui parlerai peut-être quand je serai là-bas", a encore affirmé M. Trump. "J'apprécie Boris Johnson. Je l'ai toujours apprécié", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il n'avait pas échangé avec Theresa May depuis le départ lundi de Boris Johnson et du ministre du Brexit David Davis. "Il revient au peuple de décider" l'avenir de Theresa May, a aussi répondu M. Trump interrogé sur le sort de la Première ministre, qui est décidée à rester au pouvoir malgré la menace d'un vote de défiance après les démissions de ces deux poids lourds de son gouvernement. "Je m'entends très bien avec elle", a-t-il affirmé. "J'ai une très bonne relation. Cela revient bien entendu au peuple, ça ne dépend pas de moi". (Belga)