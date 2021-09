Donald Tusk met en garde contre une sortie de la Pologne de l'Union européenne

(Belga) L'ancien président européen et ancien premier ministre polonais Donald Tusk n'exclut pas que son pays quitte un jour l'Union européenne. Si la campagne actuelle du parti conservateur au pouvoir Droit et Justice (PiS) dégénère, la Pologne pourrait quitter l'Union "plus tôt que quiconque ne le pense", a déclaré M. Tusk dans une interview télévisée aujourd'hui.

M. Tusk est président par intérim de la Plate-forme civique, le plus grand parti d'opposition polonais. Il a confirmé cette semaine qu'il quittait Bruxelles et la présidence du Parti populaire européen pour revenir à la politique nationale à plein temps. Tusk a déjà été Premier ministre polonais une fois, entre 2007 et 2014. Il a ensuite été président du Conseil européen pendant cinq ans. Depuis 2019, il est à la tête du PPE.

Sa mise en garde contre une sortie de la Pologne de l'Union intervient après que le chef du groupe PiS au parlement polonais a commencé à remettre en question l'adhésion de la Pologne à l'UE cette semaine. "Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons aller plus loin, coopérer davantage, afin que nous puissions rester dans l'UE et que l'UE reste acceptable pour nous", a déclaré Ryszard Terlecki. Il a fait explicitement référence au Brexit et a déclaré que la Pologne devrait également envisager des "mesures drastiques". Un porte-parole du gouvernement s'est empressé de déclarer ensuite que le départ de la Pologne de l'UE n'était pas prévu.

Les relations entre la Pologne et l'UE sont sous haute tension depuis un certain temps. Mardi encore, la Commission a demandé à la Cour de justice d'imposer des sanctions financières à la Pologne pour avoir ignoré un arrêt relatif à une réforme controversée du système judiciaire. La Commission veut également retenir les fonds de relance de certaines provinces polonaises où des "zones sans lgbti" ont été introduites. Les prochaines élections législatives en Pologne auront lieu au plus tard à l'automne 2023. (Belga)