Dopage: prison avec sursis pour l'ex-fondeur autrichien Johannes Dürr

Déjà suspendu à vie pour dopage, l'ex-fondeur autrichien Johannes Dürr, dont les révélations ont conduit à une vague d'arrestations dans le monde du ski nordique et du cyclisme, a été condamné à 15 mois de prison avec sursis par la justice de son pays.

Dürr, 32 ans, a également écopé d'une amende de 720 euros par le parquet d'Innsbrück après avoir plaidé partiellement coupable des charges de "fraude sportive sérieuse" liée au dopage et de contribution au dopage d'autres sportifs.

L'Autrichien devra aussi rembourser 52.000 euros de gains récoltés à travers la fraude sportive.

Le tribunal d'Innsbrück a également condamné l'ancien entraineur national de ski de fond autrichien, Gerald Heigl, à 12 mois de prison avec sursis et 3.120 euros d'amende.

Dürr et Heigl ont annoncé qu'ils ne feront pas appel.

Dans un documentaire diffusé en janvier par la télévision allemande, Johannes Dürr s'était présenté comme un "lanceur d'alerte" et avait révélé l'existence d'une filière de dopage sanguin, déclenchant quelques semaines plus tard une vague d'interpellations en Allemagne et en Autriche, notamment dans le milieu du ski nordique.

En octobre dernier, il avait déjà été convaincu de dopage à l'EPO, à l'hormone de croissance et à l'autotransfusion (en 2014), et suspendu à vie par les autorités antidopage autrichiennes.

L'affaire Aderlass ("saignée" en langue allemande) tourne autour du médecin allemand Mark Schmidt, arrêté le 27 février à son cabinet d'Erfurt (Allemagne), et a conduit à la mise en cause de plusieurs sportifs de différentes nationalités.