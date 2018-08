Douze arrestations lors d'un contrôle dans la région des trois frontières près d'Eupen

(Belga) Douze personnes ont été interpellées lors d'un contrôle à grande échelle dans la région d'Eupen, du Limbourg et d'Aix-la-Chapelle. Celui-ci était conjointement organisé par les polices belge, néerlandaise et allemande.

Des amendes pour un total d'environ 20.000 euros ont été infligées. Une voiture volée et deux vélos de course ont été saisis. Les agents ont aussi mis la main sur un couteau, un spray au poivre, un pistolet à impulsion électrique et de la drogue. Quelque 250 policiers ont participé à l'action, avec le soutien de chiens et d'un hélicoptère. (Belga)