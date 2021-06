Droits des LGBT : L'UE "très préoccupée" examine la loi hongroise

(Belga) L'Union européenne est "très préoccupée" par une nouvelle loi hongroise, critiquée par des ONG et Washington comme une atteinte aux droits des LGBT, et examine sa légalité, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le texte adopté mardi en Hongrie stipule que "la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans". Selon des ONG, il va conduire à interdire des programmes éducatifs, publicités, livres ou séries dans lesquels l'homosexualité est évoquée. "Très préoccupés par la nouvelle loi en Hongrie. Nous examinons actuellement si elle enfreint la législation européenne", a écrit Mme von der Leyen sur Twitter. La Commission européenne avait déjà annoncé plus tôt mercredi qu'elle était en train d'analyser au niveau juridique ce texte initié par le parti du Premier ministre souverainiste Viktor Orban. La Commission a rappelé qu'elle avait présenté en novembre une stratégie destinée à lutter contre les discriminations et la haine envers les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres). "Je crois en une Europe qui embrasse la diversité, et non une Europe qui la cache à nos enfants. Personne ne devrait faire l'objet d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle", a déclaré Mme von der Leyen sur Twitter. A Washington, une porte-parole du département d'Etat a dit l'"inquiétude" des autorités américaines pour "la liberté d'expression" et estimé que la loi hongroise établissait des restrictions qui "n'ont pas leur place dans une société démocratique". La Hongrie, dirigée par Viktor Orban depuis 2010, avait déjà accentué son offensive contre la communauté LGBT en décembre dernier, en inscrivant dans la Constitution la définition du sexe d'une personne comme étant uniquement celui de la naissance et en interdisant de facto l'adoption aux couples de même sexe.