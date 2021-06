Droits des LGBT: Orban justifie la loi hongroise et dit défendre les homosexuels

(Belga) Le Premier ministre Victor Orban s'est posé en défenseur des homosexuels et a réfuté jeudi que la loi hongroise controversée portait atteinte aux droits des personnes LGBT, en arrivant à Bruxelles pour un sommet de l'UE.

"La loi ne porte pas sur les homosexuels. Elle concerne la façon dont les parents veulent faire l'éducation sexuelle de leurs enfants", a-t-il dit. "Sous le régime communiste, l'homosexualité était punie et je me suis battu pour leur liberté et leurs droits. Je défends les droits des homosexuels", a affirmé le chef du gouvernement hongrois, critiqué par une majorité de ses homologues européens pour cette nouvelle législation. La loi hongroise prévoit que "la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans". Elle a été qualifiée mercredi de "honte" par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Dix-sept pays membres, dont la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, ont par ailleurs interpellé dans une lettre commune les chefs de l'UE et le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres (invité au sommet de l'UE) sur la nécessité de faire respecter les valeurs européennes. "Pour toute la Hongrie, c'est un honneur qu'un Premier ministre ou un chef de Commission s'intéresse à une loi hongroise, nous sommes à leur disposition et je serai heureux de leur dire qu'il ne s'agit en aucun cas d'une loi sur l'homosexualité", a-t-il martelé. "Cette loi concerne la façon dont un enfant apprend la sexualité. Ce sont des questions difficiles et les décisions à ce sujet sont exclusivement l'affaire des parents. L'État doit créer les conditions pour que les parents puissent exercer ces droits", a encore affirmé M. Orban.