Dua Lipa et Stormzy désignés meilleurs artistes solo lors des Brit Awards

L'étoile montante du R'n'B Dua Lipa a remporté mercredi soir à Londres le Brit Award de l'artiste féminine britannique de l'année, le rappeur Stormzy étant couronné dans la catégorie masculine, battant notamment Ed Sheeran.

Dua Lipa, 22 ans, une des rares musiciennes à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube, avec son titre "New Rules", était opposée à Paloma Faith, qui a remporté le prix en 2015, Kate Tempest, Jessie Ware et Laura Marling. Née à Londres de parents Albanais du Kosovo, Dua Lipa est passée par le mannequinat, adolescente, avant de se lancer dans la musique. Sorti mi-2017, son album "Dua Lipa" a reçu des critiques plutôt élogieuses, le magazine spécialisé NME soulignant la qualité de sa voix et sa maturité d'artiste, malgré son âge. Recevant sa récompense, elle a dit espérer voir "davantage de femmes sur cette scène, davantage de femmes gagner des récompenses, davantage de femmes mener le monde". Stormzy, 24 ans, a, lui, publié en 2017 un premier album "Gang Signs & Prayer" salué par la critique. Dans la catégorie "meilleur artiste masculin britannique", il faisait face, outre Ed Sheeran, à Liam Gallagher (ex-Oasis), Loyle Carner et Rag'n'Bone Man. Le groupe de rock américain Foo Fighters a reçu de son côté le Brit Award du "meilleur groupe international", devançant Haim, The Killers, LCD Soundsystem et Arcade Fire.