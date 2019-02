©Belga et RTL INFO

C’est une décision historique… Samedi le Vatican a annoncé le renvoi de l’état clérical de Theodore Mc Carrick, ancien cardinal et ancien archevêque de Washington. On lui reproche d’avoir abusé d’enfants de chœur et de séminaristes. Cette annonce intervient alors que le Pape François réunit, à partir de jeudi, une conférence consacrée aux moyens de lutter contre les abus sexuels dans l’Eglise.

